Çöpe atılacaktı! Çürük halılar ekonomiye kazandırıldı Çöpe atılacak halı parçaları, temizlenip kırkyama yöntemi ile birleştirilerek sanata dönüştürüldü.

AA

Kullanılmış eski halı ve kilimler, belirli işlemlerden geçirilerek farklı ülkelere ihraç edildi.

Sıfır atık projesi kapsamında çöpe gidecek küçük parçalar, bir sanatçının desteğiyle üç boyutlu tablolara dönüştürülerek ekonomiye kazandırdı.

Anadolu'da kullanılmış, yırtılmış ya da çürümüş halılar satın alınarak işlemden geçirilerek yeniden üretilen tablo halılar ilgi çekiyor.

Halıda kırkyama uygulaması

Kullanılamayacak durumdaki halı ve kilimler, 40'ar santimlik parçalara bölerek, Anadolu'da "kırkyama" olarak bilinen yöntemle halı ve kilim patchworkları yaparak, bunların ihracatı yapılıyor.

Patchworklardan kalan minik parçaların ekonomiye kazandırılması için sıfır artık projesi geliştirildi.

Sanatçı destek verdi

Koronavirüs salgını sürecinde uzun uğraşlar sonucu el dokuması halı ve kilimlerin çöpe gidecek binlerce minik parçalarından, geri dönüşüm üzerine çalışması olan bir sanatçının desteğiyle üç boyutlu tablolar hazırlandı.

1 tabloda 2 bin parça var

Sadece bir tabloda 2 bin civarında parça var.

Tabloları görenlerin çok beğendiği edinilen bilgiler asında yer alıyor.