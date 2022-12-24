Çorap sektörünün can suyu moda ve spor çoraplar

Çorap sektörü, teknoloji gelişince makinalarının maliyetleri nedeni ile sorunlar yaşamasının ardından tekrar atağa kalktı. Sektör, değişen çorap modası ve spor çoraplar üreterek yönünü buluyor.

Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı Ender Doğan, çorap sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunarak, kış aylarındaki üretimin daha yoğun olduğunu belirtti.

Pazarda daha fazla tüketilen ve ihtiyaç duyulan türlerin "soket" diye tabir edilen normal çoraplar olduğunu dile getiren Doğan, "Külotlu çoraplar ise iki farklı türde inceleniyor. Biri pamuklu, kalın aynı zamanda çocukların da giydiği türler, diğeri de daha çok bayanların tercih ettiği ince naylon çoraplar. İnce çorap üretimi diğer pamuklu gruba göre nispeten daha azdır. Pandemi döneminde bu tür çoraplara ihtiyaç daha da az olmuştur." ifadesini kullandı.

Spor amaçlı teknik çorap ihracatı giderek yükseliyor

AA'nın haberine göre, sektörün dış ticaret rakamlarını da değerlendiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

​​​​​​​"2021 yılının 10 ayında 1,068 milyar dolarlık ihracat yapılmışken, bu yılın 10 aylık döneminde ihracat 1,122 milyar dolar oldu. 2021 yılını 1,310 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştık. Tahminim bu seneyi de benzer rakamlarla kapatacağız. Bu senenin son 2 ayında bir düşüş var. Bu düşüşün rakamlara etki edeceğini tahmin ediyorum. Ama yine de geçen senenin altında kalmayacaktır. İhracatta ağırlıklı olarak pamuklu soket diye tabir ettiğimiz bebe, çocuk, kadın ve erkek çorabı ihracatı yapılıyor. Bunun dışında pamuklu ve ince külotlu çorap ihracatı da gerçekleştiriliyor. Ayrıca özellikle spor amaçlı teknik çorap ihracatımız da giderek yükseliş trendi göstermektedir. Çorap ihracatında en büyük pazarımız Avrupa Birliği ülkeleri. İhracatımızın yüzde 75'ini buraya yapıyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya olarak sıralanıyor."