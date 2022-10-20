- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde sona gelindi
Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde sona gelindi
- 20.10.2022 - 17:30
- Güncelleme : 20.10.2022 - 17:39
Ulaşımda bölgeleri birbirlerine yaklaştıran, kazaları en aza indiren ve akaryakıttan tasarruf sağlayan güvenli tünellerin yapımına devam ediliyor.
Kırkdilim Tünelleri'nin sonuncusu üzerinde çalışılıyor
Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nin sonuncusunda, 15 gün sonra ışığın görülmesi planlanıyor.
Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgi verdi.
Proje kapsamında 3 çift tüp tünel yapılacak
Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının Osmancık-Çorum kara yolundaki yaklaşık 9 kilometrelik alanı kapsadığını belirten Dinç, proje kapsamında toplam 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını anlattı.
"15 gün sonra T1 Tüneli'nde ışık görmeyi hedefliyoruz"
AA'nın haberine göre, Dinç, "1.553 metre uzunluğundaki T3 Tüneli'nde kazı desteği ve nihai betonu tamamlandı. 1.157 metre uzunluğundaki T2 Tüneli'nde kazı desteği tamamlandı. Beton imalatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 15 gün sonra da T1 Tüneli'nde kazı desteğini bitirmeyi, ışık görmeyi hedefliyoruz." dedi.