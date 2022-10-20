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Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde sona gelindi

Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde sona gelindi

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan ve Çorum'da inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nin sonuncusunda yapılan çalışmalarda sona gelindiği ve 15 gün sonra ışık görüleceği açıklandı.