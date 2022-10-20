Petrol
94.38
2.13%
Euro
18.2857
0.62%
Dolar
18.5849
-0.06%
Altın
981
0.89%
Borsa
3923
1.11%
Bitcoin
363.593
0.49%
BTXN Coin
9.61
3.77%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde sona gelindi

    Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan ve Çorum'da inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nin sonuncusunda yapılan çalışmalarda sona gelindiği ve 15 gün sonra ışık görüleceği açıklandı.
    • 20.10.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde sona gelindi

    Ulaşımda bölgeleri birbirlerine yaklaştıran, kazaları en aza indiren ve akaryakıttan tasarruf sağlayan güvenli tünellerin yapımına devam ediliyor.

    Kırkdilim Tünelleri'nin sonuncusu üzerinde çalışılıyor

    Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nin sonuncusunda, 15 gün sonra ışığın görülmesi planlanıyor.

    Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgi verdi.

    Proje kapsamında  3 çift tüp tünel yapılacak

    Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının Osmancık-Çorum kara yolundaki yaklaşık 9 kilometrelik alanı kapsadığını belirten Dinç, proje kapsamında toplam 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını anlattı.

    Çorum Kırkdilim T1 Tüneli nde sona gelindi #1

    "15 gün sonra T1 Tüneli'nde ışık görmeyi hedefliyoruz"

    AA'nın haberine göre, Dinç, "1.553 metre uzunluğundaki T3 Tüneli'nde kazı desteği ve nihai betonu tamamlandı. 1.157 metre uzunluğundaki T2 Tüneli'nde kazı desteği tamamlandı. Beton imalatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 15 gün sonra da T1 Tüneli'nde kazı desteğini bitirmeyi, ışık görmeyi hedefliyoruz." dedi.


    Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayınlandı
    Gündem

    Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayınlandı

    Vatandaşın yatırımlara bakış açısı değişti
    Ekonomi

    Vatandaşın yatırımlara bakış açısı değişti

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir