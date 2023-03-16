Credit Suisse hisseleri yüzde 40'a yakın yükseldi

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflaslarıyla başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.
İsviçre merkezli Credit Suisse Bankası'nın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatı da hızla düşmüştü.
Merkez Bankası bankaya destek verdi
Credit Suisse'in, İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklamasının ardından hisseleri hızla değerlendi.
Likidite desteği, yatırımcıların güvenini tazeledi.
Yüzde 40 artış
Credit Suisse hisseleri, İsviçre Merkez Bankası'nın likidite desteğinin etkisiyle güne yüzde 40'a yakın yükselişle başladı.
Credit Suisse hisseleri, 1.70 franktan 2,37 franga yükseldi
Dün 1,70 İsviçre frangından kapanan Credit Suisse hisseleri bugün 2,37 İsviçre frangı değerle açıldı.