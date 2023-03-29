Credit Suisse'i yeniden Sergio Ermotti yönetecek İsviçre'de Credit Suisse adlı banka Suudi ortağı sermaye artırımına gitmeyince sorun yaşamış ve alınan önlemlerle ayakta kalmıştı. Daha sonra UBS, Credit Suisse'i devralmıştı.

AA

ABD'de başlayarak Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde adı geçen bankalardaki gelişmeler devam ediyor.

İsviçre’nin en büyük bankası UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

UBS, şimdi de Credit Suisse'in devralınmasının ardından eski Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Ermotti'yi geri getirmek için düğmeye bastı.

Eski CEO görevine geri dönüyor

UBS, rakibi Credit Suisse'in devlet yardımıyla acil satın almasından bir buçuk hafta sonra eski Ermotti'nin göreve geri döneceğini açıkladı.

Swiss Re'nin yönetim kurulu başkanı olan Ermotti, 2011'den 2020'ye kadar UBS Üst Yöneticisi olarak görev yapmıştı. Ermotti, 5 Nisan’da bankanın genel kurul toplantısının ardından dokuz yıl yaptığı görevini yeniden üstlenecek.

Ralph Hamers'ın yerini alacak

UBS tarafından yapılan açıklamada, Sergio Ermotti'nun iki yıldan biraz daha fazla görev yaptıktan sonra Ralph Hamers'ın yerini alacağı belirtildi.

Hamers'ın bankada kalacağı ve geçiş aşamasında Ermotti'ye danışmanlık yapacağı belirtilen açıklamada, “Yönetim Kurulu Hamers’e Credit Suisse'in satın alınmasındaki aracı rolü için derin şükranlarını sunmak istiyor." denildi.

Karar, yeni zorluklar karşısında alındı

Açıklamada, USB Yönetim Kurulu'nun söz konusu kararı yeni zorluklar karşısında aldığı vurgulandı.