Crypto.Com Türkiye’deki kullanıcılara en güvenli ve kullanışlı kripto deneyimini sunacak

Lisanslar, güvenlik ve gizlilik sertifikasyonları açısından dünyanın lider platformu olan Crypto.com, Türkiye'ye özel yeni ürün ve hizmetlerini lanse etti.

Crypto.com'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Kris Marszalek, "Her daim dinamik olan Türkiye pazarında, yeni ürünlerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Kullanıcılarımız için platformumuzu geliştirmeye, yüksek kalite ve güvenli hizmet sunmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Crypto.com Türkiye Genel Müdürü Onur Güven, "Kripto ve blok zincir endüstrisinin önde gelen ülkelerinden Türkiye’de, en güvenli ve kullanışlı Kripto deneyimini platformumuzda sunmak birinci önceliğimiz. Türkiye’de kullanıcılara yönelik hayata geçirdiğimiz bu özellikler, buradaki yatırım ve büyüme planlarımızın sadece başlangıcı." sözlerine yer verdi.

Crypto.com’dan Türkiye’deki kullanıcıları için yeni ürünler

Crypto.com App ile yeni sunulan Türk Lirası (TRY) Fiat Cüzdanı kullanıcılara bankalardan 7/24 ücretsiz para yatırma ve çekme olanağı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar TL ile 250'den fazla kripto varlığın alım satımını kolayca yapabilecek. Crypto.com aynı zamanda Exchange App ve Web platformlarında Türkçe dil desteği ile 200'den fazla kripto varlık çifti için alım satım özelliğini devreye aldı.

Crypto.com Hakkında

2016 yılında kurulan Crypto.com, 70 milyonu aşan kullanıcısıyla dünyanın en hızlı büyüyen global kripto varlık platformudur. A.B.D., İngiltere, Singapur, Kanada, Fransa, İtalya ve Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkede regülasyonel lisans ve onay sahibidir. Güvenlik, gizlilik ve regülasyonel uyum temel ilkeleri üzerine kurulan Crypto.com kripto adaptasyonunu hızlandırarak daha adil ve eşitlikçi bir dijital ekosistem oluşturma yolunda yeni nesil geliştiricileri, yaratıcıları ve girişimcileri destekler.