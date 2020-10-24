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Çukurova Havalimanı ihalesinin tarihi ertelendi
Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale ertelenerek 20 Kasım tarihine alındı.
- AA
- 24.10.2020 - 10:20
- Güncelleme : 24.10.2020 - 10:21
Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale ertelendi.
TARİH 26 EKİM’DEN 20 KASIM’A ALINDI
DHMİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, daha önce 26 Ekim'de gerçekleştirileceği duyurulan söz konusu ihale 20 Kasım'a ötelendi.
Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin YİD modeliyle yaptırılmasının yanı sıra havalimanının işletilmesi ve devrini de kapsayan ihale, belirtilen tarihte saat 10.00'da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.