Çukurova’da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

Ayçiçeğinin marketlerdeki fiyatlarına tepkili olan çiftçi, üretim alanını artırmaya yöneldi.

Ayçiçeği ülkemiz için giderek daha çok önem kazanıyor. Şanlıurfa Ceylanpınar tesislerinde olduğu gibi Adana'nın Kozan ilçesinde de ayçiçeği ekimi arttı. Adana’nın Kozan ilçesinde çiftçiler bu yıl verimden umutlu.

ÇİFTÇİLER ZİNCİR MARKETLERİN YAĞ FİYATLARINA TEPKİLİ

Bu yıl verimden umutlu olduklarını ve üretimde artış yaşanmasını beklediklerini söyleyen çiftçiler, zincir marketlerin yağ fiyatlarına da tepki gösterdi.

"AYÇİÇEĞİNİN MASRAFI DÜŞÜK"

Kozan’da bu yıl ayçiçek üretimine havaların ısınmasıyla birlikte başlayan çiftçiler, maliyeti ve masrafı düşük olduğu için bu yıl da çiftçinin ayçiçeğine yöneldi.

"AYÇİÇEĞİNİN MALİYETİ ÇOK DEĞİL"

Çiftçi Bahri Aladağ, onlarca dönüm araziye ayçiçek ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Çukurova’da üretimde artış olduğunu ifade eden Aladağ, "Ayçiçeği çok maliyetli değil. Gübre ve mazot maliyeti düşük. Büyük marketlerdeki fahiş artışlar tepkiliyiz. Ayçiçeğinin bu yıl daha çok ekim yapılacağını düşünüyorum. Büyük marketler kafalarına göre fahiş artışlar yapabiliyor.





"BU YILDAN UMUTLUYUZ"

Ülkemizin ihtiyacının karşılanması için üretimin artması gerektiğini düşünüyorum. Bunda sorun tarım politikası mı, denetim yetersizliği mi? Bilmiyorum. Geçen yıl ben ayçiçek ekimi yapmadım ama eken arkadaşlarım kilosu 4,5 liradan sattı. Biz de bu yıldan umutluyuz.” dedi.