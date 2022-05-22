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    Çukurova'da buğday hasadı yapılıyor

    200 bin dekar alanda ekimi yapılan buğdaydan yaklaşık 95 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.
    • 22.05.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 12:33
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    Çukurova'da buğday hasadı yapılıyor

    Adana'da, Türkiye için stratejik ürünlerden olan buğdayın hasadına başlandı.

    Hasadın gerçekleştirildiği Çukurova, Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri konumunda.

    Buğday hasadı başladı

    Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde, üretici Selami Yılmaz'a ait tarlada hasat yapıldı.

    Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu yılın ilk buğday hasadını gerçekleştirdiklerini ve verimin iyi olduğunu söyledi.

    95 bin ton ürün beklentisi

    İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine göre, Kozan'da bu yıl 200 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı.

    AA'nın haberine göre, kasım ayında ekimi yapılan ve hasadına başlanan buğdaydan bu yıl yaklaşık 95 bin ton ürün alınması bekleniyor.

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