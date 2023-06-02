Çukurova'da buğday tarlalarında hasada başlandı Buğday üretiminin en yoğun olduğu bölgelerden birisi olan bereketli Çukurova topraklarında hasat başladı.

AA

Gıdaya erişim sorunu yaşanan günümüzde buğday üretimi giderek daha çok önem kazanıyor.

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerini içine alan, Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Çukurova'da ise buğday hasat ediliyor.

Adana iline bağlı Kozan ilçesine bağlı Bulduklu Mahallesi'nde, üretici Erkan Kara'ya ait tarlada ürün toplandı.

Kara, bu yılın ilk hasadını yaptıklarını ve kurak geçen kış nedeniyle verimin düşük olduğunu anlattı.

Çiftçiler, buğdayın taban fiyatının açıklanmasını bekliyor

Kozan Ziraat Odası Başkanı Yüksel Şahbazoğlu da Çukurova'da hasat sezonunun başladığını ve çiftçilerin buğdayın taban fiyatının açıklanmasını beklediğini söyledi.

Kozan'da ekilen alan 93 bin dekar oldu

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kozan'da bu yıl 93 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı.