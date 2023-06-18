Çukurova'da yağışlar ayçiçeği üreticisine ilaç gibi geldi Ürünlerin verimi yağışla artıyor. Çukurova'da da ayçiçeğinin verimi için yağmur kritik önem taşıyordu.

AA

Adana, Çukurova'da ayçiçeği ekim alan ekim ayında artmıştı.

İlkbaharın sonundan itibaren başlayan ve haziranda da devam eden yağışlı havayla rekolte ve kalitenin yüksek olması bekleniyor.

Adana'da 2020'de yaklaşık 600 bin dönüm alanda ekilen ayçiçeğinde 195 bin ton rekolte gerçekleşirken bu rakamlar 2021'de 652 bin dekarda 201 bin tona, geçen yıl ise 740 bin dönümde 223 bin tona yükseldi.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, buğdaya alternatif olarak sulanamayan alanlarda tercih edilen ayçiçeğinin Çukurova'da üretiminin her yıl giderek artan bir seyir gösterdiğini söyledi.

Adana ayçiçeği üretiminde beşinci sırada

Çukurova'da 5 yıl önce 300 bin dekar ayçiçeği ekimi yapıldığını ifade eden Tekin, bugün Türkiye'de ayçiçeği üretiminde beşinci sırada yer aldıklarını ve ülkedeki üretimin yüzde 10'unu yaptıklarını belirtti.

250 bin ton rekolte bekleniyor

Tekin, bu yıl ayçiçeğinde yüksek bir ekim yapıldığını gözlemlediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

Ayçiçeğinde ekim alanında şu an 751 bin dekar seviyelerine ulaşıldı. Bu sene yaklaşık 250 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeklerinde son yağışlarla birlikte rekoltenin biraz yükselmesini bekliyoruz. Mart ve nisan aylarında biraz yağışta sıkıntımız oldu ama mayıs ayından itibaren yağışların artmasıyla birlikte ayçiçeklerinin daha dolgun, rekoltesinin daha iyi, protein ve yağ oranlarının da daha yüksek olacağını düşünüyoruz.

"Ham yağ açığını kapatıyor"

Ayçiçeğinin Türkiye'nin de ham yağ açığını kapatmak için önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle konuştu: