Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı

Yer fıstığının ekimi için uygun zaman içinde bulunduğumuz haziran ayının ilk günleri. Adana'nın Kozan ilçesinde de bu nedenle hareketlilik başladı.

Adana’nın Kozan ilçesinde, buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak öne çıkan yer fıstığı ekimine başlandı.

Buğday hasat edildi, ikinci ürün ekimi başladı

Kozan'ın Çukurköprü Mahallesi'nde çiftçiler, buğday hasadının ardından topraklarını ikinci ürün ekimi için hazırladı. Kozan'da 27 bin dekar araziye yer fıstığı ekimi yapılması bekleniyor.

1 ton yer fıstığı ekti

60 dönüm araziye 1 ton yer fıstığı eken üretici Taner Arıoğlu, tarım arazisini koordinatlı cihaz ile toprak zayiatı yapmadan ekimlerini gerçekleştirdi.

İHA'nın haberine göre, Arıoğlu, teknolojiyi kullanarak yapılan tarımda yüksek verim elde edildiğini belirterek, "Bölgemizde ikinci ürün ekimleri bu hafta ağırlıklı olarak başladı. Otomatik dümenlemeli traktörümüzle sıfır hatayla fıstık ekimi gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde bu yıl geçtiğimiz yıla oranla biraz düşük ekimler. Bizim bölgemizde 2 bin-3 bin dönüm kadar alan ekim yapılıyor. Bölgemiz Osmaniye ile sınır." dedi.