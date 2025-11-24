Cuma indirimlerinde akıllı ve güvenli alışveriş için Al rehberi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kaspersky verilerine göre, AI kullanımı yüzde 72'ye ulaştı ve tatil sezonunda daha da artması bekleniyor.

Kişiselleştirilmiş alışveriş asistanlarından sanal deneme araçlarına kadar AI, ideal satın alımı daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirme sözü veriyor.

Veriler de bunu destekliyor; Kaspersky’nin araştırma verilerine göre, katılımcıların yüzde 72’si AI kullanmış ve yüzde 30’u alışveriş listeleri hazırlama ve bütçe planlama gibi günlük rutinlerine entegre etmiş durumda. Bu eğilimin tatil sezonunda hızla artması bekleniyor.

AI İLE İNDİRİMLERDEN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANIN

Alışveriş yapanlar AI’yi güçlü bir “fırsat avcısı” olarak kullanıyor ve basit fiyat karşılaştırmalarının ötesine geçerek tüketicilerin alışveriş görevlerini tamamen devredebileceği bir döneme giriyor.

"TAKİP ET VE SATIN AL"

Örneğin, AI ajanınıza 65 inç 4K bir televizyonun fiyatını izlemesini ve fiyat belirlediğiniz seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak satın almasını talep edebilirsiniz.

Sadece müşteriler değil, büyük markalar ve pazaryerleri de alışveriş deneyiminin her katmanına hızla AI entegre ediyor; dinamik fiyatlandırma motorlarından, tahmine dayalı stok sistemlerine, kişiselleştirilmiş ürün önerilerinden AI destekli sohbet asistanlarına kadar. Bazı markalar, kullanıcıların ürünleri doğrudan AI sohbet botları aracılığıyla keşfetmesine ve satın almasına olanak tanıyor.

Ancak AI destekli alışverişin sağladığı kolaylık, yeni siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. AI ajanlarına alışveriş ve ödeme yetkisi vermek, birkaç güvenlik açığı yaratıyor:

Sohbet botları, kullanıcıları kötü amaçlı sitelere yönlendiren prompt enjeksiyonu saldırılarına hedef olabiliyorken; bu sitelerden hesap bilgileri çalınması ise finansal dolandırıcılık ve veri sızıntılarına yol açabiliyor.

YÜZDE 25'LİK ARTIŞ

Ayrıca Black Friday döneminde dolandırıcılar, Amazon ve Walmart gibi büyük perakendecileri taklit ederek özel indirim veya ödül vaat eden phishing e-postaları gönderebiliyor.

Kaspersky’nin geçen yılki raporuna göre, Black Friday öncesinde perakende odaklı siber tehditlerde yaklaşık yüzde 25’lik bir artış yaşandı.

TASARRUF SAĞLARKEN GÜVENDE KALMANIN YOLLARI

İyi haber şu ki, AI’nin avantajlarından vazgeçmeden güvenli kalmak mümkün. Tüketiciler, aşağıdaki akıllı siber alışkanlıkları benimseyerek alışverişi hem kârlı hem de güvenli hâle getirebilir:

DÜŞÜNÜLMÜŞ PROMPTLAR KULLANIN

“En iyi cuma indirimleri laptop fırsatlarını bul” gibi belirsiz bir prompt yerine, aradığınızı net şekilde ifade edin.

Örneğin: “Güvendiğim kişisel alışveriş asistanım gibi davran. Apple, Amazon veya Dell gibi büyük, güvenilir perakendecilerden 4 yıldız ve üzeri ortalama müşteri değerlendirmesine sahip üç laptop bul. 1.000’den az yorumu olan satıcıları hariç tut. Her ürün için isim, temel teknik özellikler, güncel fiyat ve resmi perakendecinin ürün sayfasına doğrudan link ver. Tüm fırsatların Black Friday 2025’e özel geçerli olduğundan emin ol.”

AI İLE NE PAYLAŞTIĞINIZA DİKKAT EDİN

AI araçlarına veya tarayıcı eklentilerine ödeme bilgilerinizi vermekten kaçının; yalnızca yüksek itibara sahip, köklü şirketlerin çözümlerini kullanın. Hesaplarınızı çok faktörlü kimlik doğrulama ile güçlendirin ve banka kartı yerine, dolandırıcılığa karşı daha güçlü koruma sunan güvenilir ödeme platformları veya kredi kartlarını tercih edin. Banka verilerinizin güvenliği için, çevrimiçi ödemeler koruması sunan bir siber güvenlik çözümü kullanmak akıllıca olur.

HER ZAMAN URL’LERİ ÇİFT KONTROL EDİN.

Kişisel veya ödeme bilgilerinizi girerken e-postalardaki, mesajlardaki veya sosyal medya reklamlarındaki linklere tıklamayın; bunun yerine doğrudan perakendecinin resmi web sitesini ziyaret edin. Black Friday alışverişi sırasında gerçek bir koruma için, gelişmiş phishing korumasına sahip güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Örneğin Kaspersky, AI destekli anti-phishing araçlarıyla tehditlere karşı gelişmiş siber koruma sağlıyor.

Bu Black Friday’de AI, satışlarda gezinmenin en güçlü yardımcınız olabilir; ancak siber suçluların da aynı teknolojiyi kullandığını unutmamak gerekiyor. AI’nin yeteneklerinden akıllıca faydalanırken sıkı güvenlik uygulamalarına uymak, tatil sezonunda olağanüstü bir kolaylık ve tasarruf sağlarken dijital Grinch’lerin tuzağına düşmemenizi garanti ediyor.