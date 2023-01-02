Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin rekor ihracat rakamını açıkladı. Erdoğan, ihracatın 2022 yılında geçen yıla göre %12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Cumhuriyet tarihinin rekor ihracatı, 2022'de gerçekleşti...

Dış ticaret rakamlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rekorun küresel olumsuzluklara rağmen geldiğini belirtti.

2022 yılı ihracatı 254,2 milyar dolar

Erdoğan, "Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur." dedi.

"Artık ülkemizde ihracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

İhracatçılara tebrik

"Bu ihracat rakamının ülkemize milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu başarıya ulaşılmasında emeği geçen işçisinden mühendisine, üreticisinden pazarlamacısına, lojistikçisinden dağıtıcısına kadar her kademedeki ihracatçılarımızı canı gönülden şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı ViDEO



Hedef, dünyada en iyi ihracat yapan 10 ülke arasında olmak

"Şüphesiz ki burada gerek Bakanımız, gerek ekibinin büyük emekleri var. Paydaşlar olarak gerçekten Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin büyük katkıları var. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ülkeler arasında ilk 10 arasında yer almasıdır.

3 milyar dolardan, 21 milyar dolara...

Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Daha da önemlisi 2022 yılı Ocak-Kasım dönemi itibarıyla ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı."