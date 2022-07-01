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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşverenlere 100 lira destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşverenlere 100 lira destek

5 bin 500 lira olan asgari ücret için devlet kolları sıvadı. Ağır yük altına girecek olan işverenlere işçi başına 100 lira destek sağlanacak.