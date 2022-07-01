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- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşverenlere 100 lira destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşverenlere 100 lira destek
5 bin 500 lira olan asgari ücret için devlet kolları sıvadı. Ağır yük altına girecek olan işverenlere işçi başına 100 lira destek sağlanacak.
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 17:37
- Güncelleme : 01.07.2022 - 17:51
Milyonların beklediği haber geldi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yapılan ara zammı canlı yayında açıkladı.
Asgari ücret 5 bin 500 lira
Buna göre yüzde 30 artışla asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu.
Hükümet, işvereni de unutmadı.
İşverene işçi başına 100 lira destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek” dedi.
Asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı, nihai zammın 2023’te yapılacağını da sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı VİDEO
Son 5 yılın ücretleri
Öte yandan son 5 yılda yapılan asgari ücret zamlarının oranları da dikkat çekti.
İşte o rakamlar:
2018: 1.603 TL
2019: 2.020 TL
2020: 2.324 TL
2021: 2.825 TL
2022: 4.253 TL
2022/Temmuz: 5.500 TL