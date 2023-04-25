Cumhurbaşkanı Erdoğan dün müjdesini vermişti! Pazarcılara gelir vergisi muafiyeti bugün resmileşti 2023 yılı için belirlenmiş hadlere uyan 13 büyükşehirde pazarcı esnafının basit usulde vergilendirilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

Esnaf ve sanatkarların yıllık kazancı eğer belirli bir cironun altında kalıyorsa yani çalışmasının sonucunda elde ettiği kâr azsa o zaman "basit usul"de değerlendiriliyordu. Bu tanımdaki esnaf diğerlerinden daha az defter tutuyor ve muhasebeye de iş yükü az olduğu için diğerlerinin altında bir ödeme yapıyordu.

Geçinebilmeleri ve vergi ödeyerek zorlanmamaları için basit usulde çalışan esnaflar gelir vergisinden muaf tutuldu. Böylelikle esnafın işinin bırakma tehlikesinin önüne geçildi.

Esnaf bir girişimci olmasının yanı sıra kendi namına çalışırken kendi istihdamını sağladığı için iş yerlerinin ayakta tutulmasına önem veriliyor.

Daha önce bazı pazarcı esnafı da bu kapsama alınmıştı. Şimdi kapsama alanı geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve 13 büyükşehirdeki pazarcı esnafının da basit usulde vergilendirilmesine imkan tanıyan düzenleme resmileşti.

Pazarcıları basit usule geçecek 13 büyükşehir hangileri

Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun olmak üzere 13 büyükşehirde faaliyet gösteren pazarcı esnafının basit usulden faydalanabilmesinin yolu açılmış oldu.

Pazarcı esnafının kazançları gelir vergisinden istisna

Böylece, bu büyükşehirlerde basit usule tabi olma şartlarını sağlayan pazarcı esnafının kazançları gelir vergisinden istisna edilecek.

2023 yılı için belirlenmiş hadler

2023 yılı için belirlenmiş hadlere göre, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarda yıllık alım tutarı 440 bin lirayı, yıllık satım tutarı 700 bin lirayı aşmayanlar, diğer işlerle uğraşanlarda yıllık hasılatı 220 bin lirayı geçmeyenler, bu işlerin birlikte yapılması halinde yıllık hasılatı 440 bin lirayı aşmayanlar basit usulden yararlanabiliyor.





Büyükşehirler önceki kararın kapsamına giremiyordu

Bu kapsamda pazar takibi suretiyle çalışan pazarcı esnafı da gerekli şartları taşıyorsa basit usule tabi olacak.

Pazar takibi suretiyle meyve, sebze gibi gıda maddeleri ile diğer bazı ihtiyaç malzemeleri satan pazarcıların basit usule tabi olup olmayacağı bulundukları şehre göre belirleniyordu.

Uygulanmakta olan mevzuata göre pazarcılardan, 13 büyükşehirde faaliyet gösterenler basit usule tabi olamıyordu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile o illerdeki pazarcı esnafına da imkan sağlanmış oldu.

Bir grup esnafa istisna getirilmişti

2021 yılı kazançlarından başlamak üzere, basit usulde vergilendirilen berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servis işleticisi ve benzeri esnafın kazançları da daha önce gelir vergisinden istisna edilmişti.

Halen 837 bin esnaf bu istisnadan faydalanıyor, aynı zamanda KDV de ödemiyor.