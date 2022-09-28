Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizle birlikte enflasyonunda düşeceğini, kimseyi ağır şartlar altında ezdirmeyeceklerini belirtti.

CNN Türk - Kanal D ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fulya Kalfa moderatörlüğünde gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı.

"Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak"

Asgari ücret ile faiz ve enflasyona yönelik soruya Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Ben net söyleyeyim, inşallah bu yüzyıl adını koyuyorum, Türkiye yüzyılı olacak. Dünyada şartlar ne getiriyor ne götürüyor, Avrupa'da, ABD'de durum nedir görüyorsunuz. Türkiye bu sıkıntıları yaşamadı, yaşamıyor. Kuvvetli sanayinin yanısıra turizm sektörü de etkili oldu. 2022 yılı küresel büyüme tahminleri dünyada hep aşağı doğru güncelleniyor. Ama buna rağmen Türkiye ekonomi modelimiz büyümenin devamını ispat ediyor. Bu kapsamda büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz 2022'de. Daha iyisi olacak."

Faizle birlikte enflasyon da inecek

Ocak'tan itibaren bunun emarelerini çok rahat göreceğiz. Ben enflasyondan önce faize bakıyorum. Biz faiz oranını yüzde 12'ye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum. Bundan sonra yukarı çıkmak yok, daha aşağı inecek ve enflasyonu da baskılayarak aşağı indirecek. Bir yatırımcı yapacağı yatırımda düşük faiz arar. Düşük faizle yatırımını yap, ülkenin büyümesine katkı sağla. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim, cari harcama noktasındaki büyümeyi arzu ettiğimiz istikamete getirmek istiyoruz. Yılbaşından itibaren neticelerini almaya başlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizle birlikte enflasyon da düşecek VİDEO

"Aralık ayında asgari ücreti tekrar değerlendireceğiz"

"Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespit rakamlarından sonra, Aralık'ta tekrar değerlendirme yapıp yeni bir adımı yıl sonu itibarıyla atacağız. Yeni yıla çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. İşçilerimizin hayat pahalılığı karşısında zor durumda kalmasını engellemek bizim için en önemli şey."