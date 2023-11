Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolda kalanlardan olmayacağız

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracattaki başarılarına değindi.

Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız"

İnsanımızın başını öne eğecek, utanacak, çekinecek birileri tarafından önümüze konacak hiçbir bagajımız olmadı. Biz bunların hiçbirine borçlu değiliz. Tam aksine, alacaklıyız. Alnımız ak, başımız dik yürüdük.



Gittiğimiz her ülkede şu hakikate her defasında şahit oluyoruz: Türkiye, zor zamanlarda sığınılacak güvenli yuva demektir. Türk ise özlenen, yolu gözlenendir. Ayak izinin olduğu her yerde hayırla, hasretle yad edilendir.



Tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Ama ne surette olursa olsun yolda kalanlardan olmayacağız.