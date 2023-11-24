Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolda kalanlardan olmayacağız Erdoğan, Türkiye'nin ihracatta yakaladığı rakamlara vurgu yaptı. "İhracat hacminde tarihi bir başarı hikayesi yazdık" diyen Cumhurbaşkanı, "Ekim ayında yeni rekora imza attık" ifadesini kullandı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracattaki başarılarına değindi.

Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız"

İnsanımızın başını öne eğecek, utanacak, çekinecek birileri tarafından önümüze konacak hiçbir bagajımız olmadı. Biz bunların hiçbirine borçlu değiliz. Tam aksine, alacaklıyız. Alnımız ak, başımız dik yürüdük.



Gittiğimiz her ülkede şu hakikate her defasında şahit oluyoruz: Türkiye, zor zamanlarda sığınılacak güvenli yuva demektir. Türk ise özlenen, yolu gözlenendir. Ayak izinin olduğu her yerde hayırla, hasretle yad edilendir.



Tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Ama ne surette olursa olsun yolda kalanlardan olmayacağız.

"Tarihi bir başarı hikayesi yazdık"

İhracat hacminde tarihi bir başarı hikayesi yazdık. Göreve geldiğimizde yılda sadece 36,1 milyar dolar ihracatı olan ülkemiz, geçen sene 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.



Türkiye bu artış oranıyla OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu. Küresel ölçekte tüm zorluklara ve sorunlara rağmen, ihracatımız yükseliş trendini devam ettiriyor.

"Ekim ayında yeni bir rekora daha imza attık"

Son olarak ekim ayında yeni bir rekora daha imza attık. Ekim ayı ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artarak 22,9 milyar dolara çıktı.



Böylece en yüksek ekim ayı ihracat değerine ulaşmanın sevincini yaşadık. Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız ise 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık.

"Bittik diyenlere aldırmadan çalıştık"

'Bittik, battık, mahvolduk' diyenlere aldırmadan çalıştık, ter döktük, gayret ettik, hamdolsun çabalarımızın meyvesini de rekor ihracat rakamlarına ulaşarak topladık.



Bu başarıda emeği olan siz ihracatçılarımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Bunlar sadece birer başlangıç. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız.

"Yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanmamız şart"

İhracatın rakam olarak artışı, şüphesiz önemlidir ancak bizim Türkiye olarak bundan sonra üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken, ihracattaki nitelik artışıdır.



Rakamsal artışla birlikte bunun da ötesine geçerek, yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanmamız şart. Son 21 yılda ciddi mesafe aldık. 2002'de yüzde 37 olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı bu yılın ilk 10 ayında yüzde 40,3'e yükseldi.

"Kilo başına 57,5 doların üstünü yakaladık"

İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmalıyız. Savunma sanayii alanında hamdolsun bunu başardık. Kilogram başına ortalama 57,5 doların üstünü yakaladık. İHA'lar bu rakam yaklaşık bin dolardır.



İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıları, füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savuma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz.

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