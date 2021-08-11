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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme yakaladık

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomide yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 7'lik seviyenin, sonrası için gayet iyi bir rakam olduğunu belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2021 - 22:30
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 00:40
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme yakaladık

    Geçen hafta katıldığı bir TV programında, özellikle koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen, Türkiye'nin yukarı doğru önemli bir ivme yakaladığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    "BU YILI GAYET İYİ BİR BÜYÜME İLE KAPATAĞIZ"

    CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair yaptığı açıklamalarda, yine büyüme rakamlarından memnun olduklarını, bunun devam edeceğini belirtti.

    Büyüme rakamlarının ümit verici olduğuna değinen Erdoğan, "Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik seviye, yılı gayet iyi seviyede kapatacağımızın göstergesidir." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme yakaladık VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk çeyrekte yüzde 7 lik büyüme yakaladık #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk çeyrekte yüzde 7 lik büyüme yakaladık #2

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