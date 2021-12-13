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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve kamu bankaları genel müdürlerini İstanbul'da kabul edecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 13:46
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek

    Türkiye'nin gündeminde ekonomi var.

    Haftaya döviz kurlarındaki yükselişle girilirken Merkez Bankası, piyasaya satış yönünde müdahalede bulundu.

    Piyasadaki dalgalanmaların ardından görüşme kararı alındı.

    İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ

    Merkez Banası'nın piyasalara müdahalesinin ardından planlanan sürpriz zirve İstanbul'da yapılacak.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve kamu bankaları genel müdürlerini kabul edecek.

    Ekonomi zirvesi, 15.00'te Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek. Görüşme basına kapalı yapılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek #1

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