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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve kamu bankaları genel müdürlerini İstanbul'da kabul edecek.