Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ihracatı 2023'te 255 milyar 809 milyon dolar oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen programda 2023 yılı dış ticaret verilerini paylaştı. Böylelikle ihracat yüzde 0,6 artarak 2023'te 255 milyar 809 milyon dolara çıktı.

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ensonhaber.com

Geçen yıla ait dış ticaret verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programına katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda ihracat ve ithalata yönelik rakamları aktardı.

Cumhuriyet tarihi rekoru

Erdoğan, Türkiye'nin ihracatının Cumhuriyet'in tarihi rekorunun kırıldığını şu sözlerle belirtti:

2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır.

Hedefler aşıldı

2023 yılına ait ihracat rakamları 255 milyar 809 milyon dolar ile hedeflenen 255 milyar doların üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunumundan öne çıkanlar:

Amacın, Türk ürünlerinin tanınmadığı, Türk ihracatçıların ayak basmadığı ülke bırakmamak olduğunu belirten Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

(255,8 milyar dolar ihracat) Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık.

Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine inanıyoruz.

Yola çıktığımız 2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz.

2023 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviye ile 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 11,6 milyar lira destek sağladık. İhracat desteklerine tahsis ettiğimiz bütçeyi 2024'te iki katına çıkartıyoruz.

2024’te mal ve hizmet ihracatı hedefi: 375 milyar dolar

Erdoğan, 2023'ün ihracat rakamlarını aktardıktan sonra 2024'ün hedeflerini de şu ifadelerle ortaya koydu:

2024’te mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üzerine çıkarabileceğimize inanıyorum. Mevcut desteklerimizi güçlendirirken, ihracatçılarımıza yeni destek paketleri, yeni hizmetler sunmanın hazırlıklarını yapıyoruz.

En fazla ihracat İstanbul’dan

2023'te en fazla ihracat İstanbul’dan gerçekleştiği de açkılanan bilgiler arasında yer aldı. Programda ayrıca 2024'ün ilk ihracatı, programa online bağlantı sağlanan olarak İstanbul'daki Ambarlı Limanı'ndan yapıldı.