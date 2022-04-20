Cumhurbaşkanı Erdoğan: YUVAM hesabına yüzde 4 getiri garantisi getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği AK Parti grup toplantısında ekonomi ile ilgili yeni bir uygulamayı duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği AK Parti grup toplantısında YUVAM hesaplarına yüzde 4 getiri garantisi sağlanacağını açıkladı.

YUVAM hesabına, döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi

Erdoğan konuşmasında ekonomiye de değinirken, "Bugün de yeni bir uygulamayı duyurmak istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin ve bankalarımızda hesap açtırma şartlarına sahip yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabileceği YUVAM hesabı, döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor." dedi.



Yüzde 4 getiriden vatandaşlar, yabancı ülke vatandaşları ve mavi kart sahipleri yararlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, gurbetçilere özel olarak uygulanan, ellerindeki döviz ve altınları Türk Lirası'na dönüştürerek değerlendirdikleri kur koruma garantili hesapla ilgili yüzde 4 getiriden, yurt dışındaki vatandaşların, mavi kartlıların ve yabancı ülke vatandaşlarının da yararlanabileceğini kaydetti.

YUVAM hesabı

YUVAM hesabıyla yurt dışındaki yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı cinsinden tasarruflarını değerlendirmelerini sağlayan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri kazanma şansı veriliyor. Hesaplar 3 ay, 6 ay ve 12 ay vadelerde açılabiliyor.