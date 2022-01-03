Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde enflasyonu en düşük seviyelere indiren olduğumuzu belirterek "Tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız" dedi.

"Diğerleri gibi ülkemizin önünde bir enflasyon gerçeği vardır. 2021 enflasyonumuz yüzde 36 olarak açıklandı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK"

"Her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böyle bir tablo ile karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. Enflasyonu en düşük seviyelere indiren biziz. En kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız.

Bu derece yüksek çıkması küresel emtia fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinin olduğunu biliyoruz. Köpüğü aldığımızda nasıl gerçekçi tablo ortaya çıktıysa enflasyonda da bunu yapacağız. Enflasyonu neredeyse yarı yarıya düşürmüştük, inşallah bu yıl da çok daha fazlasıyla gerileteceğiz.

Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık, bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik artış bunun örneklerinden biridir. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, işgörmezlik ödeneği gibi pekçok rakamı arttırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması VİDEO





