Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fındık üreticilerini ilgilendiren açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alımında kilo başına fiyatların 29,5 lira ile 30 lira arasında değiştiğini açıkladı.

Özellikle Karadeniz bölgesinde yetiştirilen fındıkta üreticiyi biraz olsun rahatlatacak güzel haberler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

FINDIK ALIM FİYATINA DESTEK

"Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı VİDEO

YÜKSEK RANDIMANLI FINDIĞA 1 LİRA FAZLA ÖDEME

"Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz.





FINDIK ALIM FİYATI EN FAZLA 30 LİRA

(TMO'nun fındık alım fiyatı) Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor."