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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gündeme yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomi politikalarına dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, eski bakanlardan Mehmet Şimşek'e de bu konuda görev verdiklerini belirterek şunları söyledi:

Tüm dünya şu an klasik ekonomi politikaları ile karşılaşılan sorunlara çözüm bulunamadığını gördü. Her yeni küresel kriz, bizim ekonomi modelimizin doğruluğunu teyit ediyor. Büyümede, ihracatta tarihi rekorlara imza atıyoruz. Rekorlar kırdığımız bir diğer alan turizm sektörü oldu. Enflasyondaki düşüşün daha hızlı yansıması için gerekli adımları atıyoruz.



Mehmet Şimşek kordinasyonunda bir ekip çalışma yapıyor. Seçimden sonra ekonomi politikamızı daha çok güçlendirecek yolumuza devam edeceğiz.