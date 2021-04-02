Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası vatandaş 11 milyar dolar bozdurdu

Döviz kurundaki dalgalanmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşa döviz çağrısı olumlu geri dönüş aldı.

Türkiye'de Merkez Bankası'nda başkan değişimi sonrası dövizde dalgalanmalar yaşandı.

Buna ek olarak Borsa İstanbul'daki manipülasyon ataklar ve ekonomide piyasaya yapılan spekülatif saldırılar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu saldırıların Türkiye ekonomisinin potansiyelini ve yarınını kesinlikle yansıtmadığını belirterek vatandaşlara da "Döviz - altın bozdurun; ekonomimize kazandırın" çağrısında bulunmuştu.

Bugün de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, CNN Türk ekranlarında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bulut, vatandaşın 11 milyar dolarlık döviz satışı yaptığını ve devam ettiğini söylerek şu ifadeleri kullandı;

"VATANDAŞ BİZ BUNU ÇÖZERİZ DEDİ"

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı olumlu sonuç buldu. Şu anda yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı.

Bunun 8.5 milyar doları sistem içinden 3 milyarı yastık altından satılmış.

MB Başkanı'nı aradım, satış oldu mu diye sordum. MB bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı. Vatandaş tabiri caizse şunu dedi, 'Türkiye'ye çok saldırıyorlar, siz bir durun kenarda biz bu işi hallederiz'

"DOLARİZASYONUN BEL KEMİĞİ ÇATLADI"

7.5 milyar doların bir kısmı çağrı öncesinde de satılmıştı. Bunun 8.5 milyar doları ölçülebilir sistem içinde olduğundan. Cumhurbaşkanımızın çağrısına vatandaş, 11 milyar dolarlık döviz satarak karşılık vermiş oldu. Bu çok önemli bir karşılık. Dolarizasyonun bel kemiği çatladı, dedolarizasyon başladı demiştim, 11 milyar dolara ulaşmış durumda.

Bu çağrıların etkilerinin devam edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız varlık barışına katılın, yastık altı kıymetlerinizi sisteme katın dedi.

Yastık altında altın var, sisteme sokun, altınınızı kullanarak oradan kendinize bir kredi çıkarın. Yastık altında kalan para, altın hiçbir kimseye yaramıyor."

Yiğit Bulut: Erdoğan'ın çağrısı sonrası vatandaş 11 milyar dolar bozdurdu VİDEO



