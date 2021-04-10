Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çiftçiden alınacak ürünler ücretsiz dağıtılacak

TMO, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin alımına başladı. Nevşehir'de üreticilerden tedarik edilen ürünlerin ilk sevkiyatları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çiftçinin elinde kalan ürünlerden satın alması talimatı verdi.

Bu kapsamda, TMO 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacak.

Satın alınacak ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi. Bu arada, Toprak Mahsulleri Ofisi, arz fazlası yemeklik patatesin alımına başladı.

TMO, Nevşehir’de patates alımlarına başladı VİDEO

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, TMO HAREKETE GEÇTİ

Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilerek, Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de üreticilerden tedarik edilen ürünlerin ilk sevkiyat işlemleri gerçekleştirildi.

Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyündeki çiftçilerden alınan ürün, torbalara konulduktan sonra kamyona taşındı.

81 VALİLİĞİNCE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticiden TMO tarafından alımı yapılan patatesin 81 il valiliğince ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde patates tüketiminin düşmesi nedeniyle çiftçinin deposunda kalan ürünlerin değerlendirileceğini aktaran Güldal, şunları kaydetti:

"AMAÇ, ÜRETİCİNİN MALİ KAYBINI ÖNLEMEK"

"Yeni hasat dönemi başlamadan önce çiftçinin deposundaki ürünün tüketilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Nevşehir ve Niğde başta olmak üzere üreticinin elindeki ürünü tedarik ediyoruz. Patatesi, 25 kilogramlık çuvallara konularak teslim alıyoruz. Buradaki amaç üreticinin mali kaybını önleyip, giderlerini karşılamak ve ürünün ihtiyaç sahibi tüketicilerin sofralarına ulaştırmaktır."

"ÇİFTÇİ VE DAR GELİRLİ AÇISINDAN OLUMLU"

Deposundaki ürünü TMO tarafından alınan çiftçi İsmail Bilge de bu yıl tarlasından elde ettiği 120 ton patatesin yarısının depoda kaldığını, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran ise partisinin 145'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında patates üreticisinin sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarmasının ardından harekete geçilmesinin çiftçi ve dar gelirli açısından olumlu olduğunu dile getirdi.