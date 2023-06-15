Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı Ekonomik gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçimin yapılmasıyla belirsizliğin ortadan kalktığını ve enflasyonda belli bir düşüşün başladığını vurgulayarak "Aşama aşama daha iyi noktalara gideceğiz" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye, küresel anlamda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ortaya attığı "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde birçok uygulamayı ardı ardına yürürlüğe soktu..

Atılan adımlarla yüksek enflasyon, Kasım 2022'den itibaren düşüş trendine girdi.

Memur, emekli ve asgari ücrette zam oranını belirleyen en kritik parametrelerden biri olan enflasyon rakamları, mayıs ayında ise en düşük seviyeye geldi...

Konuyla ilgili CNN Türk'te gazeteci Hande Fırat ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyondaki düşüşe değindi.

"Enflasyon aşama aşama düşecek"

Ekonominin düşmanının belirsizlik olduğunu belirten Yılmaz, seçim sonrası belirsizliğin ortadan kalktığını ve artık enflasyonun aşama aşama daha da düşeceğini söyledi.

"Belli bir düşüş oldu zaten başlamış bir süreç"

Yılmaz, şunları söyledi:

Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Bir seçim yaşadık, siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Bu ekonomi için de çok kıymetli. 5 senelik bir perspektifimiz var. Şeffaf bir şekilde toplumun önüne konmuş olacak program. Aynı zamanda bir ortak akıl sonucu ortaya çıkacak. Biz Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesiyiz ve bu yüzyılı 85 milyon ile birlikte inşa edeceğiz. İlgili tüm taraflarla istişare içinde olacağız. Bizim temel düsturumuz istişare.



Enflasyonda belli bir düşüş oldu. Zaten başlamış bir süreç. Önümüzdeki dönemde aşama aşama daha iyi noktalara gideceğiz. Ekonomik, sosyal dengeler ile.

"Şimdi enflasyonla tokyekün mücadele zamanı"