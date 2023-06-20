Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çalışma barışını koruyacağız Yeni asgari ücreti değerlendiren Yılmaz, belirlenen miktarın hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, çalışma barışını korumaya devam edeceklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

Hükümetten net 11 bin 402 lira olarak ilan edilen asgari ücretle ilgili değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nda çalışma barışını korumaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Asgari ücret ara zammı ile birlikte yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Çalışma barışını koruyacak adımlar atılacak

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi ve şöyle devam etti:

Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun.

Yeni asgari ücrette uzlaşı vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerine teşekkür etti.