Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'ndan yatırım daveti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu; Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenleri, sadece üretim alanı ile kısıtlı kalmadan AR-GE, lojistik, bölgesel yönetim, temiz enerji ve altyapısı, finansal hizmetler ve dijitalleşme gibi üretim dışı alanlarda da yatırım yapmaya davet etti.

AA

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Londra Büyükelçiliği'nde Türkiye Yüzyılı vesilesiyle "Türkiye: Dayanıklı Yatırım Partnerin" temasıyla bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyonda bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Yüzyılı'nda dünyadaki en büyük 10 ekonomiden biri olma hedefini hatırlatarak, bu hedef doğrultusunda başarılı olunacağına inandığını belirtti.

Dağlıoğlu'na göre, Türkiye bugüne kadar üretim faaliyetleri, AR-GE, lojistik faaliyetleri gibi alanlarda bölgesel bir merkez haline geldi ve artık küresel bir güç merkezi olarak konumlandırma zamanı.

"2003'ten beri Türkiye'de yıllık büyüme yüzde 5,4 seviyesinde"

Türkiye'nin son 20 yılda önemli başarılar elde ettiğini ve dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer aldığını anımsatan Dağlıoğlu, 2003'ten beri Türkiye'de yıllık büyümenin yüzde 5,4 seviyesinde olduğunu söyledi.

"2002'deki ihracat 7 kat arttı"

Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatının 7 kat artarak 250 milyar doları aştığını ifade ederek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin ikinci yüzyılı başlıyor ve bu döneme 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Dünyadaki en büyük 10 ekonomiden biri olmayı hedefliyoruz ve bu iddialı hedefimizi başarabileceğimize eminim. Türkiye bugüne kadar üretim faaliyetleri, AR-GE, lojistik faaliyetleri gibi pek çok alanda bölgesel bir merkez haline geldi. Türkiye'yi artık küresel bir güç merkezi olarak konumlandıracağız. Yatırımcıların da yatırımlarını sürdürmesini bekliyoruz. Yatırımcıları sadece üretim alanında değil, AR-GE, lojistik aktiviteler, bölgesel yönetim gibi farklı alanların yanı sıra temiz enerji ve altyapısı, finansal hizmetler ve dijitalleşmede de yatırıma davet ediyoruz.

Yatırıma davet

Dağlıoğlu, Türkiye'nin "güçlü ve hızlı büyüyen bir ekonomi" olduğuna ve coğrafi konumu sayesinde sunduğu fırsatlara işaret ederek, şirketleri yatırıma davet etti.

"Eminim ki bu yatırımlar karşılıklı şekilde daha da artacak"

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut da 2023'ün ülkenin kuruluşunun 100'üncü yılı ve Türkiye'nin yeni vizyonunun başlangıcı olduğunu belirterek, Türkiye ve İngiltere'nin ekonomik ilişkileri konusunda şu değerlendirmede bulundu:

İngiltere'den Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım her zaman çok önemli ve stratejik oldu. Eminim ki bu yatırımlar karşılıklı şekilde daha da artacak. Türkiye Varlık Fonu da Türkiye'ye yatırım yapacak yatırımcıları desteklemede potansiyel bir partner olarak rol oynayabilir.

"İngiltere-Türkiye ikili ticaret hacmi tarihteki en yüksek seviyesini gördü"

İngiltere İş Dünyası ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Nusrat Ghani ise İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin 23,5 milyar sterlinle tarihteki en yüksek seviyesini gördüğüne dikkati çekerek, şu bilgiyi paylaştı: