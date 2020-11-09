Daha önceki borç yapılandırmaları ve miktarları

Şu anda gündemde olan kamu borcu yapılandırmaları konuşulurken, daha önceki yapılandırma yasaları ile ne kadar tahsilat yapıldığı kamuoyunda merak uyandırıyor.

Yeni bir yapılandırmanın öncesinde, daha önce yakın tarihte yapılan son üç borç yapılandırmasınının rakamları, ne kadarının ödendiği ve bu ödemelerin toplam yapılandırmanın yüzde kaçını karşıladığı gibi sorular gündemi meşgul ediyor.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay ve SGK Başkanı İsmail Yılmaz'ın daha önceki yapılandırmalardaki rakamlarla ilgili verdiği bilgiler, işte bu soruları yanıtlandırıyor.

2016-2017-2018 VERGİ YAPILANDIRMALARI

2016 yılında 80 milyar 400 milyon lira yapılandırıldı. Bu yapılandıran rakamın 41 milyar lirası tahsil edildi. Tahsilat oranı ise yüzde 51 oldu.

2017 yılında yapılandırılan 13 milyar 800 milyon lira; tahsilat 5 milyar 600 milyon lira ve tahsilat oranı ise yüzde 40,8.

Hâlâ ödemesi devam eden 2018 yılında yapılandırılan 49 milyar 600 milyon lira, bugüne kadar gerçekleştirilen tahsilat 25 milyar 800 milyon lira ve yine bugün için tahsilat oranı ise yüzde 37,1.

2016-2017-2018 SGK YAPILANDIRMALARI

2016 yılında SGK kapsamına 43 milyar 700 milyon lira yapılandırıldı. Bu yapılandırmadan 10 milyar 137 milyon lira tahsil edildi. Tahsilat oranı yüzde 24 oldu.

2017 yılında SGK kapsamına 7 milyar 649 milyon liralık bir borç yapılandırıldı. Bu yapılandırma kapsamında 1 milyar 747 milyon lira tahsil edildi. Tahsilat oranı yüzde 22,45 olarak kaydedildi.

2018 yılında SGK kapsamına 48 milyar 600 milyon lira yapılandırıldı ve şu ana kadar da 6 milyar 600 milyon lira tahsil edildi. Tahsil edilme oranı ise yüzde 16 oldu.

2020 SGK YAPILANDIRMASINDAN BEKLENTİ, 165 MİLYAR LİRA

Düzenleme sonrası, 2020 yapılandırmasından 165 milyar liralık sosyal güvenlik alacağının tahsil edilmesi hedefleniyor.