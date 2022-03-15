Daha yüksek emekli maaşı almanın 7 kriteri

Çalışma hayatının ilk gününden beri hayali kurulan emekliliğin, yüksek bir maaşla tamamlanması için dikkat edilmesi gereken noktalar...

Çalışma hayatına adım atılan ilk günden itibaren kafalarda “ne zaman emekli olurum” sorusu yerini alır ve uzun yıllar orada kalır.

Emekliliğin tüm çalışanların ortak hayallerinden bir tanesi olduğu aşikar. Emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusu da bir o kadar merak ediliyor.

Emekliler için maaşının yüksek olması ilerleyen yaşında refah içinde yaşamanın en önemli kriteri olarak görülüyor.

Gerek çalışırken, gerek emekli olmadan önce daha yüksek maaş alabilmenin yolları nelerdir sıkça araştırılıyor.

Genellikle gereken gün sayısından fazla çalışanlar, daha yüksek emekli aylığına sahip olacağını düşünse de durum pek öyle değil.

Emekli maaşı konusunda sıklıkla duyulan “son 7 yıl hesabı” ve “prime esas kazanç” gibi etkenler de bulunuyor.

Peki emekli maaşı nasıl yükselir? Daha yüksek emekli maaşı almak mümkün mü? Yüksek emekli maaşı almanın yolları nelerdir? İşte emekli maaşınızı arttıracak önemli kriterler….

OLMAZSA OLMAZ 3 ŞART

Türkiye'de emekli olmanın yaş, yıl ve prim sayısını doldurmak olmak üzere üç şartı bulunuyor. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor, emekli maaşı bağlanamıyor.

7 YIL KURALI

Emeklilik sisteminde 4/c, 4/a ve 4/b şeklinde en avantajlıdan başlayan bir sıralama mevcuttur

Son 7 yılda, yani 2 bin 520 gün, kişi hangi statüde çalışmışsa emekliliği de o statüye göre oluyor ve emekli aylığı da buna göre belirleniyor.

Ancak 1 Ekim 2018’den sonra sigortalı olanlar için son 7 yıl kuralı geçerli değil, tüm çalışma süresine bakılarak emekli olunuyor.

PRİME ESAS KAZANÇ

Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Dolayısıyla yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor.

Yani prim, ikramiye gibi ek ödemelerin prime esas kazanca eklenip, gösterilmesi gerekiyor. Bu nedenle gerçek maaşınızın SGK'ya bildirildiğinden emin olun.

BORDRO MAAŞ ÇELİŞKİSİ

Bazı çalışanların maaşları yüksek olsa da düşük prim ödemek için bordroları düşük gösteriliyor. Bu da düşük emekli aylığı anlamına geliyor. Bu nedenle maaşınız ve bordronuzun arasında fark olmaması gerekiyor.

BORÇLANMA ÖDEMELERİ

Emeklilik için prim gün sayısı yeterli olmayanların yapacakları askerlik, doğum borçlanmalarını yüksek prim ödeyerek yapmaları emekli maaşını artıran etkenlerden biri.

Eğer 2000’den önceki bir süreyi borçlanacaksanız ödemeyi tavan tutardan yatırmak emekli maaşını yükseltir.

EK İŞ ETKİSİ

Yapılan ek iş için sigorta primi ödendiğinde, SGK’ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığı da yükselmiş oluyor.

AİLE BİLGİLERİ

Emekli olurken doldurulan ‘Tahsis Formu’nun bakmakla yükümlü kişi hanesine ‘eş’, ‘çocuk’ gibi yakınlarınızı eklemek maaşa olumlu yansıyacaktır.

BONUS: Emeklilik tarihiniz yıl sonuna geliyorsa bir sonraki yılın zammından yararlanabilmek için beklemeden müracaat edin.