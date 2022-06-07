Dalgalanan Brent petrolün varil fiyatı 120,12 dolar

Fiyatlamalara direkt etkisi olan Brent petrolün varili, dünkü yükselişinin ardından bugün uluslararası piyasalarda 120,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dün 121,95 dolara kadar yükselmişti. Brent petrol dün, günü 119,51 dolarda kapattı ve bugün 20,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 arttı

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 120,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,14 dolardan alıcı buldu.

Petrol üretiminin yetersiz kalacağı endişesi hakim

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleri etkili oldu.

Çin'de petrol talebi artacak

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle petrol talebinde artış beklentileri güçleniyor.

Üretim yapılmaması endişesi fiyatı artırıyor

Üretim yapılmayacağı endişesi fiyatları artırırken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıkladı.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 120,71 ile 121,90 dolar aralığının direnç, 119,52 ile 118,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.