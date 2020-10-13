Dalından satılan kiviler, Yalova'da hasada hazır

Türkiye'de kivi üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin karşılandığı Yalova'da üreticiler, dalından sattıkları ürünün hasadı için hazırlık içinde.

Kivi yetiştirilen alanın 6 bin 300 dekar olduğu Yalova’nın Altınova ilçesindeki çiftçileri, bugünlerde kivi hasadı heyecanı sardı. Hasada ay sonuna doğru başlayacak olan çiftçiler, ürünlerini toplamadan önce bahçelerinde yetişen kivilerin aroma özelliklerini kontrol ettiriyor.

Bu aşamada üreticileri ziyaret ederek bilgi alan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kivi üretiminin başladığı 1989'dan itibaren çok yol katettiklerini aktardı.

“KİVİ, 24 AYAR ALTIN”

Parıldar, "Yalovamız için kivi, 24 ayar altın. Geçen sene iklim şartlarından dolayı yaklaşık 25 bin ton rekoltemiz vardı. Bu sene inşallah en az 30 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

YALOVALI ÜRETİCİLER BAŞKA ŞEHİRLERDE DE ÜRETİM YAPIYOR

Parıldar, Yalovalı üreticilerin Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Sakarya ve Kocaeli illerinde toplam 1200 dekar alanda da üretim yaptığını dile getirdi.

Parıldar, "Onları da üzerine koyduğumuz zaman Türkiye'nin yüzde 60'ına yakın kivi üretimini Yalovalı çiftçilerimiz sağlıyor." açıklamasını yaptı.

"YAKLAŞIK 500 DEKARLIK YENİ BİR KİVİ BAHÇESİ PROJEMİZ VAR"

Parıldar, şunları kaydetti: "Yıllık 65 bin ton kapasiteli soğuk hava depolarımız var. Hasat ettiğimiz kivileri buralarda depolama imkanımız var. Ekim sonunda kasım başında şenlik içinde hasadını yaptığımız ürünleri depolarımızda yerlerine koyuyoruz ve sezon içinde tüketici talebine göre peyderpey arz ediliyor. Hamdolsun bu sene 6 lira, 6,30 lira seviyelerini gördük. Üreticilerimizin kazanç anlamında geçen yıl ve ondan önceki yıllarda olduğu gibi kividen yüzleri gülüyor.”





"BAHÇELERİMİZDEKİ KİVİLERİN HEPSİ DALINDAYKEN SATILDI"

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Fidan da geçen seneye göre bu yıl sezonun daha iyi geçeceğini öngördüklerini belirtti.

Fidan, "Çiçek döneminde yağışlar nedeniyle döllemeyi iyi yakalayamadık ama meyve kalitesini bu yıl iyi tutturduk. Bu yıl kivinin kilogram fiyatını 6-7 lira olarak belirledik. Bu yıl 6 liradan aşağıya satış olmadı. Şu an ürünü satılacak bahçe kalmadı. Bahçelerimizdeki kivilerin hepsi dalındayken satıldı." diye konuştu.