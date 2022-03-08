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    Danimarka enerji şirketinden, Rusya'dan yeni gaz almama kararı

    Danimarka enerji şirketi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, gaz alım sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı.
    • AA
    • 08.03.2022 - 09:10
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    Danimarka enerji şirketinden, Rusya'dan yeni gaz almama kararı

    Danimarka'nın önde gelen enerji şirketi Örsted, 2030 yılında Rus şirketi Gazprom ile sona erecek gaz alım sözleşmesini uzatmayacağını duyurdu.

    RUSYA İLE SÖZLEŞME 2030'DA DOLACAK

    Şirketten yapılan açıklamada, 2030 yılında Rus şirketi Gazprom ile sona erecek gaz alım sözleşmesinin uzatılmayacağı vurgulandı.

    Ayrıca şirketin ısı ve enerji santralleri için Rusya'dan biyokütle ve kömür satın almayı da durdurduğu kaydedildi.

    DANİMARKA ŞİRKETLERİNE RUSYA'DA YATIRIM YAPMAMA TAVSİYESİ

    Danimarka hükümeti ise şirketlere, Rusya'da yatırım yapmamalarını tavsiye etti.
    Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Danimarka şirketlerinin Rusya şirketleri ile iş birliğini bitirmek ve mevcut ticari faaliyetleri aşamalı olarak sona erdirmek için tavsiyede bulunduklarını ifade etti.

    Danimarka enerji şirketinden, Rusya dan yeni gaz almama kararı #1

    RUSYA PAZARINDAKİ FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK HİÇ MANTIKLI DEĞİL

    Kofod, Danimarka şirketleri için Rusya pazarındaki faaliyetlerini genişletmelerinin de hiç mantıklı olmadığını sözlerine ekledi.


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