Danimarka gıda israfıyla mücadelede Türkiye ile iş birliğine girebilir

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, gıda sürdürülebilirliği deneyiminden faydalanarak Türkiye ile bu alanda da iş birliğini ilerletme talebinde bulundu.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, ülkesinin gıda atıklarının azaltılması konusunda bir rol modele dönüştüğünü belirterek, "Danimarka'nın gıda sürdürülebilirliği deneyiminden faydalanarak Türkiye ile bu alanda da iş birliğimizi ilerletebilmeyi umuyorum." açıklamasını yaptı.

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği "Nordic Talks" webinar (online seminer) serisinin ikincisine ev sahipliği yaptı.

"Harika Lezzet Sıfır Atık: Bilinçli Bir Mutfak için İskandinav İlhamı” başlıklı webinarda, Danimarka'nın gıda sektöründe bir marka haline gelirken karbon ayak izini nasıl azalttığı ele alındı. Açıklamaya göre, sürdürülebilir gıda üretimi ve ithalatında dünyaya öncülük eden ülkeler arasında yer alan Danimarka, özellikle koronavirüs sürecinde gıda güvenliğini sağlama açısından diğer ülkeler için örnek teşkil ediyor.

"TÜRKİYE'NİN DE KENDİ GIDA ATIKLARIYLA MÜCADELE ETMESİ GEREKİYOR"

Annan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin "Türkiye yılda 19 milyon ton gıda israf ediyor." sözlerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınını atlattıktan sonra Türk paydaşlara sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenmenin yalnızca gezegene fayda sağlamadığını aynı zamanda diyabet ve obezite gibi yaşam tarzı hastalıklarını da önlediğini göstermek için bir etkinlik düzenlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye ile iş birliğimizi ilerletmek için Danimarka'nın gıda sürdürülebilirliği deneyimini kullanabileceğimizi umuyorum. Geniş ve bereketli topraklara sahip olduğu kadar, Türkiye'nin de kendi gıda atıklarıyla mücadele etmesi gerekiyor."

"AÇLIĞI SIFIRLAMAK İÇİN GELECEK 40 YILDA SON 8 BİN YILDAKİ KADAR GIDA ÜRETİLMESİ GEREK"

Food Nation Denmark CEO'su Walbom günümüzde 800 milyon kişinin açlık çektiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusu 9 milyar olacak ve gıdaya olan talep artacak. Açlığı sıfırlamak için gelecek 40 yılda son 8 bin yıldaki kadar gıda üretilmesi gerek. Bu nedenle gıda üretiminde ve tüketiminde sorumlu davranmalıyız. Üretimde sürdürülebilirlik ve çevre kirliliği kriterleri göz önünde tutulmalı. Tüketimde ise gıda kaybı ve israfını yüzde 30 ila yüzde 40 oranında azaltmalıyız. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre dünyada gıdaların üçte biri, yani 1 milyar 600 milyon ton israf ediliyor. Bunun rakamsal karşılığı ise 1 trilyon 200 milyar dolar. Ayrıca 1 milyar 600 milyar ton gıda üretimi küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 8’ine sebep oluyor. Diğer bir deyişle, gıda israfları bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla sera gazı üreten üçüncü ülkesi olurdu. Bu açıdan bakıldığında gıda israfının önlenmesi iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynuyor."