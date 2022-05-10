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    Danimarka'da enflasyon 38 yılın zirvesinde

    Danimarka Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkede enflasyon 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı bilgisini paylaştı.
    • 10.05.2022 - 14:31
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    Danimarka'da enflasyon 38 yılın zirvesinde

    Enflasyon tüm dünyanın sorunuyken, Ukrayna'daki savaştan ötürü Avrupa ülkelerini yakından etkiliyor.

    Danimarka Ulusal İstatistik Enstitüsü, nisan ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.

    Danimarka'da yıllık bazda martta yüzde 5,4 olan TÜFE, nisanda yüzde 6,7'ye çıkarak 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

    Gıda fiyatları hariç enflasyon da 32 yılın zirvesine çıktı

    Geçen ay elektrik, gıda, akaryakıt ve gaz fiyatlarında "önemli" artışlar olduğu belirtilirken, enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutulduğunda, ülkede yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3,6 ile 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

    Danimarka


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