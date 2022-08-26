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- Dar gelirliler için haciz ve icra düzenlemesinin yeni detayları
Dar gelirliler için haciz ve icra düzenlemesinin yeni detayları
- 26.08.2022 - 13:00
- Güncelleme : 26.08.2022 - 13:03
Kabine toplantısında değerlendirilen icra ve haciz sorunlarına yönelik pakette sona gelindi.
Dar gelirlilere yönelik olan paketin ayrıntıları da yayılmaya başladı.
Toplam 9 milyon dosyayı kapsıyor
Düzenlemeye göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecekken, genel toplamda 9 milyon dosyayı kapsayacak.
Bir diğer yandan da, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.
2 bin TL'ye kadar olan borçlar düşecek
Yeni düzenlenen paketle, 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek.
Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek.
Çalışma 1 Ekim'de TBMM'de
Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.