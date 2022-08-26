Dar gelirliler için haciz ve icra düzenlemesinin yeni detayları

Dar gelirliler için haciz ve icra düzenlemesinin yeni detayları

Haciz ve icra sorunu yaşayan ailelerin birden fazla dosyası kapsama alınabilecekken, genel toplamda 9 milyon dosya ele alınacak.

Kabine toplantısında değerlendirilen icra ve haciz sorunlarına yönelik pakette sona gelindi.

Dar gelirlilere yönelik olan paketin ayrıntıları da yayılmaya başladı.

Toplam 9 milyon dosyayı kapsıyor

Düzenlemeye göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecekken, genel toplamda 9 milyon dosyayı kapsayacak.

Bir diğer yandan da, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

2 bin TL'ye kadar olan borçlar düşecek

Yeni düzenlenen paketle, 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek.

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek.

Çalışma 1 Ekim'de TBMM'de

Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.