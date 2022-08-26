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    Dar gelirliler için haciz ve icra düzenlemesinin yeni detayları

    Haciz ve icra sorunu yaşayan ailelerin birden fazla dosyası kapsama alınabilecekken, genel toplamda 9 milyon dosya ele alınacak.
    • 26.08.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:03
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    Dar gelirliler için haciz ve icra düzenlemesinin yeni detayları

    Kabine toplantısında değerlendirilen icra ve haciz sorunlarına yönelik pakette sona gelindi.

    Dar gelirlilere yönelik olan paketin ayrıntıları da yayılmaya başladı.

    Toplam 9 milyon dosyayı kapsıyor

    Düzenlemeye göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecekken, genel toplamda 9 milyon dosyayı kapsayacak.

    Bir diğer yandan da, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

    2 bin TL'ye kadar olan borçlar düşecek

    Yeni düzenlenen paketle, 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek.

    Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek.

    Dar gelirliler için haciz ve icra düzenlemesinin yeni detayları #1

    Çalışma 1 Ekim'de TBMM'de

    Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.


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