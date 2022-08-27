Dar gelirlilerin icraya düşen borçlarının 2 bin lirasını devlet karşılayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dar gelirlilere yönelik iki paketin yolda olduğunu söylemiş ve çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Çalışmaların ana hatları ortaya çıkmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı TV programında açıkladığı ve sonra da sosyal medya hesabında dile getirdiği dar gelirlinin borç yükünü hafifletmeye yönelik çalışmanın ana hatları belli oldu.

Çalışmanın bir ay önce başladığı, son aşamasında ise Adalet Bakanlığı bünyesinde sürdürüldüğü biliniyor.

Ekim ayının ilk haftası gündeme gelecek

Yapılması düşünülen borç silinmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı ekim ayının ilk haftasında gündeme gelecek ve hazırlanacak torba yasanın içinde değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Çalışmanın detaylarının son şeklinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Projenin detayları

İlk duyumlara göre dar gelirlinin borçlarının silinmesi amaçlanan projenin detayları şöyle:

Koronavirüs salgını ve yüksek enflasyondan olumsuz etkilenen vatandaş rahatlatılacak.

Temel ihtiyaçlar olarak kabul edilen elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar kapatılacak.

6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek.

9 milyon ailenin icra dosyası kapanacak.

2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyası tasfiye edilecek.

15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

Aynı ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olacak.

Vatandaşın toplam 30 milyar lira tutarındaki borçlarının tasfiye edilmesi planlanıyor.

Destek paketi 2 aşamalı olacak

Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın toplam 19 varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını de devlet üstlenecek. Böylece varlık şirketlerine oan borcun 2 bin 500 liralık kısmı ödenmiş sayılacak.