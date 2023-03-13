DASK, hafif hasarlı konutların tazminatını 72 saatte ödüyor DASK'a gelen hasar ihbarlarının yüzde 80'ini hafif hasarlı konutlar oluşturdu. Hafif hasarlı konutlar için yeni bir süreç başladı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, bugün itibarıyla kuruma ulaşan 362 bin 646 hasar ihbarının yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı konutlar için yeni bir süreç başlatıldığının aktardı.

Az hasarlı konut sahipleri belgeleri ilettiklerinden 72 saat sonra ödemelerini alabilecek

Konutunun az hasarlı olduğunu gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporunu, kimlik belgesini ve güncel tapu belgesini kuruma web sitesi ve e-Devlet üzerinden ileten sigortalıların, tazminat ödemeleri 72 saatte gerçekleştirilecek.

Hızlı ödeme

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Afet Sigortaları Kurumu Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, DASK'a duyulan güvenin en temel unsurlarından birinin, sigortalılara tazminat ödemelerinin hızla sağlanması olduğunu vurguladı.

"Avans ödemesi başlattık"

Selva Eren, geçen hafta ağır ve orta hasarlı konutlar için "avans ödemesi" başlattıklarını anımsatarak, bugün itibarıyla da hafif hasarlı yapılar için çalışma başlattıklarını bildirerek şu bilgileri verdi:

Bugün itibarıyla tarafımıza gelen 362 bin 646 hasar ihbarının yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı konutlar için yeni bir süreç başlatıyoruz. Konutunun az hasarlı olduğunu gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporunu, kimlik belgesini ve güncel tapu belgesini bizlere web sitemiz ve e-Devlet üzerinden ileten sigortalılarımızın, tazminat ödemelerini 72 saatte gerçekleştireceğiz."

"Deprem sonrası günlük poliçe üretimi yüzde 55 arttı"

Deprem sonrası günlük poliçe üretiminin yüzde 55 arttığını bildiren Eren, şunları kaydetti: