DASK'ın bugüne kadar yaptığı hasar ödemesi 4,5 milyar TL'yi aştı DASK'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 4 milyar 520 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdiği açıklandı. Kurum, hafif hasarlı konutların sahiplerine 72 saat içinde ödemelerini yapıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından Hatay'da da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen yıkıcı depremlerde 50 bin insan hayatını kaybederken, 800 binden fazla bina da hasar aldı.

Bu binalardan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortası olanlar hasar ödemelerini almaya devam ediyor.

Bugüne kadar 4 milyar 520 milyon TL hasar ödendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 4 milyar 520 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Ödemeler hızla gerçekleştiriliyor

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

"Başvuruları web sitemiz ve e-Devlet üzerinden almaya başladık"

DASK'tan yaşılan açıklamada şu ifadeleri yer aldı: