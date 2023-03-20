DASK'ın bugüne kadar yaptığı hasar ödemesi 4,5 milyar TL'yi aştı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından Hatay'da da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen yıkıcı depremlerde 50 bin insan hayatını kaybederken, 800 binden fazla bina da hasar aldı.
Bu binalardan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortası olanlar hasar ödemelerini almaya devam ediyor.
Bugüne kadar 4 milyar 520 milyon TL hasar ödendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 4 milyar 520 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.
Ödemeler hızla gerçekleştiriliyor
DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.
"Başvuruları web sitemiz ve e-Devlet üzerinden almaya başladık"
DASK'tan yaşılan açıklamada şu ifadeleri yer aldı:
Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 392 bin 45 ve ödenen tazminat tutarı ise 4 milyar 520 milyon 467 bin 25 TL'ye ulaştı. Tarafımıza gelen toplam 392 bin 45 adet ihbarın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı ihbar dosyalarının ödemelerini hızla gerçekleştirebilmek amacıyla 13 Mart tarihi itibarıyla başlattığımız uygulama ile sigortalılarımızın başvurularını web sitemiz ve e-Devlet üzerinden almaya başladık. Bu uygulamayla, 'hafif hasarlı' konutlara sahip sigortalıların ödemelerini 72 saatte gerçekleştiriyoruz.