DASK'ın deprem bölgesindeki ödemesi 10 milyar lirayı aştı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen 11 ildeki hasar için, DASK ödemeleri de hız kesmeden devam ediyor.

AA

Türkiye, 6 Şubat sabahında merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere uyandı.

Bu depremler etrafındaki 11 ili etkiledi. Artçı sarsıntılar haftalarca sürdü. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Bölgede 800 binden fazla binanın hasarlı olduğu biliniyor.

DASK'ın ödediği tazminat

Böyle bir afetin ortasında Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı.

Bu ödemeler artık e-Devlet'ten de öğrenilebilecek.

Kurum ödemelere hız verdi

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalılara destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

10 milyar 174 milyon 145 bin 255 lira ödendi

Açıklamada, ulaşan hasar ihbar sayısının 433 bin 837, ödenen tazminat tutarının da 10 milyar 174 milyon 145 bin 255 liraya ulaştığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: