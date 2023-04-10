DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar lirayı geçti Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il bazında yapılan DASK ödemelerinin 17 milyar lirayı aştığı bildirildi.

AA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), depreme karşı ev sahibini koruyan bir sigorta türü olarak faaliyet gösteriyor.

Uzmanlar, konutlarını DASK yaptırırken aynı zamanda konut ve eşya sigortası da yapılmasını öneriyor. Çünkü DASK, konutun inşaat tutarına yönelik bir ödeme gerçekleştiriyor.

Ödeme için başvuru şartı yok

Buna karşın konutunu DASK yaptıranlar, depremin adından kurumca hızla desteklendi. DASK, kendilerine başvuru yapılmasını şart koşmadan ödemelere başladı ve sürdürüyor.

Bugüne kadar 17 milyar 121 milyon 548 bin 456 lira ödendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 17 milyar 121 milyon 548 bin 456 lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Ödemeler hızla gerçekleştiriliyor

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Hasar ihbar sayısı 50 bin 932'yi buldu

Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısının 450 bin 932 olduğu, ödenen tazminat tutarının da 17 milyar 121 milyon 548 bin 456 liraya ulaştığı kaydedildi.