DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar lirayı geçti

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), depreme karşı ev sahibini koruyan bir sigorta türü olarak faaliyet gösteriyor.
Uzmanlar, konutlarını DASK yaptırırken aynı zamanda konut ve eşya sigortası da yapılmasını öneriyor. Çünkü DASK, konutun inşaat tutarına yönelik bir ödeme gerçekleştiriyor.
Ödeme için başvuru şartı yok
Buna karşın konutunu DASK yaptıranlar, depremin adından kurumca hızla desteklendi. DASK, kendilerine başvuru yapılmasını şart koşmadan ödemelere başladı ve sürdürüyor.
Bugüne kadar 17 milyar 121 milyon 548 bin 456 lira ödendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 17 milyar 121 milyon 548 bin 456 lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.
Ödemeler hızla gerçekleştiriliyor
DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.
Hasar ihbar sayısı 50 bin 932'yi buldu
Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısının 450 bin 932 olduğu, ödenen tazminat tutarının da 17 milyar 121 milyon 548 bin 456 liraya ulaştığı kaydedildi.