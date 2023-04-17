DASK'ın hasar ödemesi 19 milyar lirayı aştı Kahramanmaraş merkezli depremin ardından şu ana kadar depremzedelere yapılan DASK ödemesi 19 milyar lirayı aşarken kurum, hasar ödemelerine devam ediyor.

AA Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), depreme karşı konutları koruyor ve inşaat maliyetlerini karşılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar DASK kapsamında 19 milyar lirayı aşan hasar ödemesi gerçekleştirildi. "DASK'a 469 bin 35 adet hasar ihbarı ulaştı" DASK'tan yapılan açıklamada, 17 Nisan itibarıyla DASK'a 469 bin 35 adet hasar ihbarı ulaştığı, tazminat ödeme tutarının ise 19 milyar TL'yi aştığı bildirildi. "54 bin 609 işleme alınacak dosya kaldı" Açıklamada, toplamda hasar dosyaları içinde 54 bin 609 işleme alınacak dosya kaldığı, eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşların eksik evrakları tamamlandığında bu dosyaların da işleme alınarak tazminat ödemelerinin gerçekleştirileceği kaydedildi.