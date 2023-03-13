DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı DASK'ta hasar ihbar sayısı 362 bin 646'ya ve ödenen tazminat tutarı ise 3 milyar 351 milyon TL'ye ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkilerken 600 binden fazla bina da hasar aldı.

Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken diğer yandan da hasar tespit ve ödeme işlemleri yürütülüyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 3 milyar 351 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

"Tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemek"

Açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 362 bin 646 ve ödenen tazminat tutarı ise 3 milyar 351 milyon TL'ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz.