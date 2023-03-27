DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar lirayı geçti Kahramanmaraş merkezli deprem çevresindeki 11 ili etkilemişti. Toplamda 800 binden fazla binanın hasar aldığı deprem sonrasında DASK, konut sahiplerine hasar ödemelerini gerçekleştirmeye başladı.

AA

Merkez üssü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem etkilediği 11 ilde yıkıcı sonuçlara neden oldu.

50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremde, yıkılan ve yıkılmak üzere olan binalara tekrar yerleşemeyen depremzedelerin konut sorunu giderilmeye çalışılıyor.

DASK, bugüne kadar 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 lira hasar ödemesi yaptı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 lira hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Ödemeler hızla gerçekleştiriliyor

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Hasar ihbar sayısı 416 bin 21 oldu

Verilen bilgiye göre, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısı 416 bin 21'e ulaşırken, avans talebinde bulunan sigortalı sayısı 15 bin 10 oldu.

İhbar dağılımı

İhbar dağılımına bakıldığında, 21 bin 850'si pert, 27 bin 836'sı ağır hasarlı, 36 bin 129'u orta hasarlı, 330 bin 206'sı hafif hasarlı olarak açıklandı.