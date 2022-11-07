Türkiye'nin kıyıları, bu sezon kruvaziyer gemilerinin en sık uğradıkları limanlardan oldu. Muğla'nın Datça ilçesi de bu yoğunluktan nasibini aldı.

Doğası ve tarihi güzellikleriyle ortaya çıkan Muğla’nın Datça ilçesi, tarihinde ilk kez bir kruvaziyer gemisi ağırladı.

Yolcuların bir kısmı Datça çarşısını gezdi, bir kısmı ise otobüslerle Knidos Antik Kenti’ni ziyaret etti.

Gemi açıkta demirledi

Datça’da dev geminin yanaşacağı özellikte bir liman bulunmadığı için gemi, özel izinle açığa demir attı.

Yolcular gemiden kıyıya tender ile çıktı

Gemideki yolcular, tender diye tabir edilen deniz aracı ile kıyıya ulaştırıldı.

Datça’ya ilk kez kruvaziyer gemisi uğradı VİDEO

The World

Devre mülk gemisi olarak bilinen "The World" isimli 2002 yapımı 196 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı yolcu gemisi, Rodos seferinin ardından 255 personel ve 192 yolcusu ile birlikte Datça’ya geldi.

Gemi 2 gün Datça'da

İHA'nın haberine göre, iki gün boyunca Datça’da bulunacak olan dev geminin sonrasında Fethiye, Kaş ve Marmaris limanlarına uğrayacağı öğrenildi.