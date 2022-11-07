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- Datça’ya ilk kez kruvaziyer gemisi uğradı
Datça’ya ilk kez kruvaziyer gemisi uğradı
- 07.11.2022 - 17:02
- Güncelleme : 07.11.2022 - 17:13
Doğası ve tarihi güzellikleriyle ortaya çıkan Muğla’nın Datça ilçesi, tarihinde ilk kez bir kruvaziyer gemisi ağırladı.
Yolcuların bir kısmı Datça çarşısını gezdi, bir kısmı ise otobüslerle Knidos Antik Kenti’ni ziyaret etti.
Gemi açıkta demirledi
Datça’da dev geminin yanaşacağı özellikte bir liman bulunmadığı için gemi, özel izinle açığa demir attı.
Yolcular gemiden kıyıya tender ile çıktı
Gemideki yolcular, tender diye tabir edilen deniz aracı ile kıyıya ulaştırıldı.
Datça’ya ilk kez kruvaziyer gemisi uğradı VİDEO
The World
Devre mülk gemisi olarak bilinen "The World" isimli 2002 yapımı 196 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı yolcu gemisi, Rodos seferinin ardından 255 personel ve 192 yolcusu ile birlikte Datça’ya geldi.
Gemi 2 gün Datça'da
İHA'nın haberine göre, iki gün boyunca Datça’da bulunacak olan dev geminin sonrasında Fethiye, Kaş ve Marmaris limanlarına uğrayacağı öğrenildi.