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    Datça’ya ilk kez kruvaziyer gemisi uğradı

    Türkiye'nin kıyıları, bu sezon kruvaziyer gemilerinin en sık uğradıkları limanlardan oldu. Muğla'nın Datça ilçesi de bu yoğunluktan nasibini aldı.
    • 07.11.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 17:13
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    Datça’ya ilk kez kruvaziyer gemisi uğradı

    Doğası ve tarihi güzellikleriyle ortaya çıkan Muğla’nın Datça ilçesi, tarihinde ilk kez bir kruvaziyer gemisi ağırladı.

    Yolcuların bir kısmı Datça çarşısını gezdi, bir kısmı ise otobüslerle Knidos Antik Kenti’ni ziyaret etti.

    Gemi açıkta demirledi

    Datça’da dev geminin yanaşacağı özellikte bir liman bulunmadığı için gemi, özel izinle açığa demir attı.

    Yolcular gemiden kıyıya tender ile çıktı

    Gemideki yolcular, tender diye tabir edilen deniz aracı ile kıyıya ulaştırıldı.

    Datça’ya ilk kez kruvaziyer gemisi uğradı VİDEO

    kruvaziyer

    The World

    Devre mülk gemisi olarak bilinen "The World" isimli 2002 yapımı 196 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı yolcu gemisi, Rodos seferinin ardından 255 personel ve 192 yolcusu ile birlikte Datça’ya geldi.

    kruvaziyer

    Gemi 2 gün Datça'da

    İHA'nın haberine göre, iki gün boyunca Datça’da bulunacak olan dev geminin sonrasında Fethiye, Kaş ve Marmaris limanlarına uğrayacağı öğrenildi.

    kruvaziyer

    kruvaziyer

    kruvaziyer

    kruvaziyer


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