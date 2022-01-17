Davos gündemi için çevrimiçi toplantılar başladı

Koronavirüs nedeni ile ertelenen Dünya Ekonomik Forumu 2022'in yazında yapılacak. Toplantıyla ilgili çalışmalar da yine tedbir amaçlı online ortamda gerçekleşiyor.

Davos Zirvesi, 1971'den bu yana her yıl ocakta Davos'ta düzenleniyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları dünya genelinden siyasetçi, akademisyen, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi ortamda başladı.

İsviçre'nin Davos kasabasında 17-21 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan ve "Davos Zirvesi" olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle 2022 yazına ertelenmişti.

2022 DAVOS GÜNLERİ OTURUMLARI SANAL ORTAMDA DÜZENLENİYOR

WEF yöneticileri, geçen yıl olduğu gibi Davos Zirvesi'ne alternatif olarak sanal ortamda dünyanın etkili siyasi ve iş dünyası liderlerini bir araya getirmek üzere "2022 Davos Gündemi" oturumları düzenlenmesine karar verdi.

DAVOS GÜNDEMİNİN ANA TEMASI DÜNYANIN DURUMU

Ana teması "Dünyanın durumu" olarak belirlenen Davos Gündemi toplantılarına, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi isimler ana konuşmacı olarak katılacak.

KORONAVİRÜS SALGINI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAMGA VURACAK

WEF'ten yapılan açıklamada, "2021 Davos Gündemi" oturumlarında ağırlıklı olarak küresel koronavirüs salgını, küresel ekonominin durumu, aşı eşitsizliği, iklim değişikliği, Dördüncü Sanayi Devrimi'nde teknolojik iş birliği ve enerji başlıklarının çeşitli etkinliklerde ele alınacağı bildirildi.

"KÜRESEL ZORLUKLAR BİZİ BEKLİYOR"

WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab, toplantıların ana temasına ilişkin "Herkes, 2022'de koronavirüs salgınının ve onun beraberinde getirdiği krizlerin nihayet gerilemeye başlayacağını umuyor. Ancak iklim değişikliğinden güveni ve sosyal uyumu yeniden inşa etmeye kadar büyük küresel zorluklar bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.