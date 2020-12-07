Davos Zirvesi 2021'de Singapur'da yapılacak

Her yıl ocak ayında İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (Davos Zirvesi), koronavirüs salgını nedeniyle 13-16 Mayıs 2021'de Singapur'da gerçekleştirilecek.

Koronavirüs salgını önemli bir toplantının tarihinin ertelenmesine neden olmuştu, Şimdi de etkinliğin yeri değişti.

Dünya Ekonomik Forumu'ndan (WEF) yapılan yazılı açıklamada, "WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı"nın 13-16 Mayıs'ta Singapur'da gerçekleştirileceği belirtildi.

2022'DE TEKRAR DAVOS'A DÖNÜLECEK

2022 Yıllık Toplantısının ise tekrar İsviçre'nin Davos kentinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Singapur'daki toplantının dünyanın koronavirüs salgınını atlamasına ilişkin "ilk küresel liderler etkinliği" olacağı aktarıldı.

“DÜNYANIN EN ACİL SORUNLARINA ÇÖZÜMLER ŞEKİLLENDİRMEYE ODAKLANACAK”

Açıklamada, Singapur'daki zirveye ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı belirtilerek, "Bu yüz yüze görüşme, liderleri bir araya getirerek dünyanın en acil sorunlarına çözümler şekillendirmeye odaklanacak." ifadesi kullanıldı.

“ZİRVE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, Singapur'daki zirveye ilişkin, koronavirüs salgını sonrasını işaret ederek "Küresel liderlik zirvesi, nasıl toparlanabileceğimizi ele almak için hayati önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Schwab, Singapur'daki Dünya Ekonomik Forumu'nun, iş dünyası, hükümet ve sivil toplum liderlerinin küresel salgının başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze buluşmaları için bir fırsat olacağını kaydetti.

120'YE YAKIN ÜLKE KATILIYOR

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.