Davos Zirvesi, Omicron nedeniyle 2022 yazına ertelendi

Davos Zirvesi dünyanın önde gelen liderlerini ağırladığı için koronavirüs salgınının bulunduğu bir ortamda yüz yüze gerçekleşmekte sorun yaşıyor.

Koronavirüs salgınının yeni varyantı olan Omicron nedeniyle gelecek yıl 17-21 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan ve Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle 2022 yazına ertelendi.

Dünya Ekonomik Forumu toplantılarıyla adını duyuran İsviçre'nin Davos kasabası, karlarla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

ETKİNLİK İKİ YILDIR İPTAL EDİLİYOR

1971'den bu yana her yıl ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen WEF, 2021'in ardından 2022'de de iptal edildi.

WEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Davos Zirvesi olarak da bilinen Forumun, 7-21 Ocak 2022'de, İsviçre'nin Davos kasabasında yapılmasının planladığı anımsatıldı.

2022 YAZ MEVSİMİ BAŞINA ERTELENDİ

Açıklamada, Omicron varyantının ortaya çıkışıyla oluşan belirsizlikten dolayı zirvenin "2022 yaz mevsimi başına" ertelendiği belirtildi.

"Mevcut salgın koşulları, küresel yüz yüze bir toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, karar aşamasında İsviçreli makamlarla da iş birliği yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Omicron varyantının bulaşma hızı ve ülkelerin seyahat kısıtlamaları getirmesinin, ertelemeyi gerekli kıldığı ifade edildi.

KURULUŞLAR DİJİTAL ORTAMDA BULUŞMAYA DEVAM EDECEK

WEF Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab ise erteleme kararının, iş dünyası, hükümet temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla dijital ortamda buluşmalarını engelleyemeyeceğini vurguladı.

Schwab, küresel liderleri en kısa zamanda bir araya getirmeyi planladıklarını kaydetti.